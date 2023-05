BVB: Watze leidet nach Meister-Debakel: "Schlimmer als 2013"

Nach der dramatisch verpassten Titelchance am letzten Bundesliga-Spieltag hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke einen Blick in sein Seelenleben gewährt.

Watzke: Haller-Elfmeter war der Knackpunkt

Dortmund lag nach 24 Minuten 0:2 zurück, Torjäger Sebastien Haller verschoss zudem einen Elfmeter, was laut Watzke "der Knackpunkt in einer insgesamt brutalen ersten Hälfte" war.

Bayern kassierte zwar noch das 1:1 in Köln, was den BVB zum Meister gemacht hätte - der Rekordchampion erzielte aber noch spät das 2:1, während der BVB gegen Mainz nur noch egalisieren konnte. "Die Fans haben uns so großartig unterstützt, uns so viel Support gegeben, selbst nach dem Spiel, mitten in diesem Schmerz. Das muss eine Verpflichtung sein, jetzt weiterzumachen", erklärte Watzke.