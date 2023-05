Das Party-Protokoll des FC Bayern: "Brazzo, bist du da?"

Die Bayern haben es doch noch geschafft: Die Meisterschaft - und mit dem Aus von Kahn und Salihamidzic den nächsten großen Aufreger. So lief die Nacht des FCB in München!

SPORT1 war sowohl in Köln und später bei der gemeinsamen Team-Party in der Motorworld München vor Ort und machte interessante Beobachtungen.

17.19 Uhr: So richtig los geht die bayerische Ekstase in der 89. Minute! Als Jamal Musiala das entscheidende Tor zum 2:1 macht, kann sich kein Spieler mehr halten. Während die mitgereisten, aber nicht einsatzfähigen Kadermitglieder um Manuel Neuer und Lucas Hernández schnell das Ergebnis in Dortmund checken, jubelt Sportvorstand Salihamidzic in der VIP-Loge ausgelassener denn je - obwohl schon zu diesem Zeitpunkt überall von seiner Freistellung zu lesen ist.