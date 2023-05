Leverkusen drückt Leipzig die Daumen - nur Hradecky nicht

Bayer Leverkusen drückt nach seinem bitteren Saisonende in der Bundesliga nun RB Leipzig die Daumen - bis auf einen. „Für Red Bull bin ich nicht, ganz ehrlich“, sagte Kapitän Lukas Hradecky mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am 3. Juni zwischen dem Titelverteidiger aus Sachsen und Eintracht Frankfurt.

Nur wenn die Leipziger den Pokal holen, geht die Werkself als Sechster auch in der kommenden Spielzeit in der Europa League an den Start. Gewinnt Hradeckys Ex-Klub - und hier liegt die Krux - müssen die Leverkusener in der unangenehmen Qualifikation zur Conference League ran.