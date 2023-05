Stuttgart will Relegation als "Chance" sehen

In den Spielen am 1./5. Juni trifft der VfB zunächst vor eigenem Publikum auf den Hamburger SV oder den 1. FC Heidenheim. Beide kämpfen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Fernduell noch um den direkten Aufstieg, eine Präferenz haben die Stuttgarter nicht. "Wir haben beide im Blick", versicherte Wohlgemuth, "am Ende müssen wir es nehmen, wie es kommt."