Hamann zu Bayern: "An Respektlosigkeit nicht zu überbieten"

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat harsche Kritik am FC Bayern München geübt und wirft der Führung eine "Respektlosigkeit" vor.

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat harsche Kritik an seinem Ex-Klub Bayern München geübt. Die Verkündung der Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz nach dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft nannte Hamann "bodenlos" und ergänzte: "Was sie heute gemacht haben, das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten", polterte der 49-Jährige bei Sky.