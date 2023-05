Müll statt Museum! So warf der BVB die Meisterschale weg

Die Hand an der Schale gehabt - aber nicht zugegriffen. Der BVB geht im Meister-Zweikampf mit dem FC Bayern erneut leer aus. Ein Dortmunder Drama-Tag in unzähligen Akten.

Stattdessen geht der 27. Mai 2023 als Drama in unzähligen Akten in die Bundesliga-Geschichte ein.

Die DFL hatte sogar schon die Original-Meisterschale beim Tabellenführer in Dortmund platziert, eine neue Trophäe fürs Vereinsmuseum schien gesichert.

Die Meisterschale aus Pappe landete in Dortmund vorerst wieder auf dem Müll

Am Ende aber feierten die Münchner nach ihrem 2:1-Sieg in Köln mit einer Kopie - und in Dortmund landeten die Papp-Trophäen nach dem 2:2 gegen Mainz auf dem Müll.