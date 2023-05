Anzeige

WWE Night of Champions: Roman Reigns passiert, was lange undenkbar schien Riesiges Story-Beben bei WWE

Roman Reigns war bei WWE Night of Champions diesmal nicht der Sieger © WWE

Martin Hoffmann

Roman Reigns steckt bei WWE Night of Champions seine größte Niederlage seit Jahren ein - und ein eigenes Familienmitglied wendet sich gegen ihn.

Roman Reigns steckt eine eindeutige Niederlage in einem Titelmatch bei einer Großveranstaltung ein - und ein Mitglied seiner eigenen Familie wird handgreiflich gegen ihn.

Gleich zwei Dinge, die bei WWE jahrelang undenkbar schienen, sind nun an einem Abend passiert: Der „Tribal Chief“ ist bei Night of Champions in Saudi-Arabien daran gescheitert, seiner Titelsammlung einen weiteren Gürtel hinzuzufügen - ausgerechnet am 1000. Tag seiner Rekord-Regentschaft als Universal Champion. (NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE)

Und das Ende des großen Hauptkampfs in Dschidda brachte eine riesige Story-Wendung mit sich, die für die kommenden Wochen und Monate jede Menge Spannung für Fans der immer epischeren Geschichte um Reigns‘ Bloodline-Clan verspricht.

Roman Reigns scheitert an neuer Titel-Mission

Reigns und sein Neffe Solo Sikoa forderten bei Night of Champions die Tag-Team-Champions Kevin Owens und Sami Zayn - die Anfang April bei der Megashow WrestleMania 39 Sikoas älter Brüder Jimmy und Jey Uso entthronten.

Der Titelverlust der Usos wurde zur Grundlage für Spannungen innerhalb der Bloodline: Die Usos fielen beim mafiösen Familienoberhaupt spürbar in Ungnade - das beschloss, den Wiedergewinn der Titel zur Chefsache zu machen.

Vor diesem Hintergrund vollzog sich nun am Ende des Matches eine Aufsehen erregende, neue Entwicklung.

Jimmy Uso hat genug - und tritt zu

Wie so oft während Reigns‘ Titelregentschaft - der längsten seit der ersten von Hulk Hogan in den Achtzigern - ging der Ringrichter k.o. und die Usos schritten unfair in das Match ein. Nachdem zuerst Owens und dann Zayn die gefürchteten Superkicks der Brüder einsteckten, erwischten sie dann jedoch versehentlich Sikoa - und handelten sich damit den nächsten Wutausbruch ihres Onkels Reigns ein.

Diesmal jedoch ließ sich Jimmy Uso - von Reigns in den vergangenen Wochen immer besonders gedemütigt - es nicht mehr gefallen: Er verpasste Reigns schließlich mit voller Absicht einen weiteren Superkick - und noch einen mehr, von einem Urschrei der Wut begleitet.

Reigns war damit aus dem Spiel und konnte nicht verhindern, dass Sikoa nacheinander die Finisher von Owens und Zayn einsteckte und gepinnt wurde. Jimmy und Jey verfolgten es von der Einmarschrampe aus - Jimmy zufrieden, Jey sichtlich hin- und hergerissen, ob er Jimmys Ausraster für eine gute Idee hielt.

Die Show endete mit einer Siegesfeier von Owens und Zayn und einem entsetzten Reigns.

Reigns‘ größte Niederlage seit 2019

Für den „Tribal Chief“ war es das erste Mal seit 2019, dass er bei einer Großveranstaltung eine klare Niederlage kassierte - und überhaupt erst das zweite Mal seit seinem „Heel Turn“ 2020, dass er in einem via TV ausgestrahlten Match einen Kampf eindeutig verlor (Disqualifikationen ausgenommen).

Mit entsprechend viel Bedeutung ist der Cliffhanger der Veranstaltung nun aufgeladen - und wirft jede Menge Fragen auf, ob dies nun wirklich das Ende der Bloodline in ihrer bisherigen Form bedeutet und wie die Geschichte der innerfamiliären Spannungen nun fortgesetzt wird.

WWE Clash of Champions 2023 - die weiteren News und Highlights:

Neben der Kür von Seth Rollins zum ersten neuen Träger des wieder eingeführten World Titles gab es noch einen weiteren Titelwechsel: Nach 420 Tagen als RAW-Damenchampion verlor Bianca Belair überraschend den Gürtel gegen Asuka.

Die Japanerin trickste sich am Ende zum Sieg, indem sie ihren Farbnebel auf die eigene Hand spuckte und damit Belair in die Augen griff, als sie ihren Finisher KOD ansetzte. Asuka ließ gegen die geblendete Belair eine Trittserie folgen, die ihr den Sieg einbrachte.

In zwei weiteren Titelmatches blieben die Gürtel wie erwartet, wo sie waren: Der österreichische Intercontinental-Champion Gunther besiegte Mustafa Ali, SmackDown-Damenchampion Rhea Ripley triumphierte klar über Veteranin Natalya.

Eine weitere Überraschung gab es, als sich Newcomerin Zoey Stark mit Legende Trish Stratus verbündete und ihr zu einem Sieg über Rivalin Becky Lynch verhalf.

Im Co-Main-Event des Abends kassierte Cody Rhodes den Ausgleich in der Matchserie gegen Brock Lesnar: Der angeblich mit einem gebrochenen Arm in den Fight gehende „American Nightmare“ wehrte sich zwar tapfer gegen den früheren UFC-Schwergewichtschampion, wurde aber am Ende in einem Aufgabegriff bewusstlos.

WWE Night of Champions 2023 - Ergebnisse:

World Heavyweight Title Tournament Final: Seth Rollins besiegt AJ Styles - TITELWECHSEL!

Trish Stratus besiegt Becky Lynch

Intercontinental Title Match: Gunther (c) besiegt Mustafa Ali

RAW Women‘s Title Match: Asuka besiegt Bianca Belair (c) - TITELWECHSEL!

SmackDown Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Natalya

Brock Lesnar besiegt Cody Rhodes