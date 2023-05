FC Bayern: Salihamidzic-Sohn reagiert auf das Aus seines Vaters

Anzeige

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss seinen Hut nehmen. Sein Sohn Nick reagiert auf das Aus seines Vaters.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurden am Samstag vom FC Bayern freigestellt.

Salihamidzics Sohn Nick hat auf das Aus seines Vaters beim deutschen Rekordmeister reagiert. Auf Twitter schrieb der 20-Jährige: „Glückwunsch FC Bayern, schade, dass es so enden musste. Viel Glück an den Verein und an all die Fans in der Zukunft - wir verabschieden uns als Familie.“

Er vertaggte anschließend noch seinen Vater und richtete liebevolle Worte an ihn: „Immer an deiner Seite, egal was passiert - durch Dick und Dünn.“

Sechs Meisterschaften in sechs Jahren

Salihamidzic war sechs Jahre lang als Verantwortlicher beim FC Bayern tätig, zunächst als Sportdirektor, dann als Sportvorstand. In dieser Zeit sammelte der Verein sechs Meistertitel, gewann zweimal den DFB-Pokal sowie einmal die Champions League.