Anzeige

Mercedes am Kran entblößt: Wolff sieht "Cirque du Soleil" in Monaco Mercedes-Bolide am Kran entblößt

Keine Zukunft? Große Zweifel an Monaco

SID

Toto Wolff nimmt die Entblößung des eigenen Formel-1-Autos in Monaco mit Humor. Er spricht nach dem Unfall von Lewis Hamilton von „Cirque du Soleil“.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nimmt die Entblößung des eigenen Formel-1-Autos in Monaco mit Humor. Der W14 von Lewis Hamilton wurde im Rahmen des freien Trainings am Samstag nach einem Unfall per Kran von der Strecke transportiert - dabei kippte das Heck ab, die Nase des Autos zeigte gen Himmel, der neue Unterboden war deutlich sichtbar und wurde von den Fotografen eifrig im Bild festgehalten.

"Wer immer den Kran gesteuert hat, hat vermutlich früher beim Cirque du Soleil gearbeitet", sagte Wolff am Samstagabend, "ich verstehe es auch gar nicht, das Auto stand ja auf der Straße, es hätte auf einen Abschlepptruck geladen werden können. Stattdessen wird es für die ganze Welt ausgestellt, das war gelinde gesagt suboptimal für uns."

Anzeige

Mercedes hatte vor dem Rennen in Monaco (Sonntag, 15 Uhr im LIVETICKER) sein Auto generalüberholt, auch die Aerodynamik am Unterboden wurde verändert. Die Teams sind stets darauf bedacht, ihre Ideen so gut wie möglich unter Verschluss zu halten, am Unterboden ist das im Normalfall problemlos möglich - es sei denn, das Auto hängt am Kran.