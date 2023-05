FC Bayern: "Das war der schlimmste Tag meines Lebens!" Kahn macht Klub Vorwürfe

Kurz nach dem dramatischen Gewinn der 33. Deutschen Meisterschaft durch das 2:1 in Köln war bereits durchgesickert, dass Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gehen müssen. Auch SPORT1 berichtete vorab über die beschlossene Trennung - am Abend bestätigte Bayern das Doppel-Aus offiziell.

Kahn: Bayern verbot mir Stadion-Besuch

Auch bei der Meisterschaftsfeier am Abend in der Motorworld in Freimann sei er nicht erwünscht, konkretisierte er in Bild.