Eishockey-WM 2023: Deutscher WM-Wahnsinn geht weiter! Nach Sieg gegen die USA nun um Gold gegen Kanada

Bei der Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) liefert sich Deutschland einen offenen Schlagabtausch mit den USA. Am Ende zieht das DEB-Team gegen die Nordamerikaner ins Finale ein.

Allerdings legte das deutsche Team einen echten Horror-Start gegen die USA hin. Es waren gerade einmal 3:56 Minuten gespielt und die Nordamerikaner lagen durch Tore von Alex Tuch (2.) und Rocco Grimaldi (4.) mit 2:0 in Führung. Überhaupt war Grimaldi an diesem Tag der überragende Akteur auf Seiten der US-Boys. Der 30-Jährige war an allen drei Toren seines Teams beteiligt.