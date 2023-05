Anzeige

FC Bayern: Legende schimpft über Stil bei Aus von Kahn und Brazzo: "An Respektlosigkeit nicht zu überbieten!" Legende schimpft über Bayern

Kahn mit Brandrede: "Hat alles gefehlt!"

Beim FC Bayern müssen trotz Titel Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gehen! Nicht nur Legende Dietmar Hamann schimpft - vor allem über einen Aspekt dieser Entscheidung.

Beben beim FC Bayern nur Sekunden nach dem dramatischen 33. Meister-Titel!

Nicht lange nach Abpfiff erschütterte diese Nachricht nicht nur die Bayern-Welt: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen gehen!

Nach Medienberichten auch von SPORT1, wonach sowohl vom Vorstandsvorsitzenden Kahn als auch von Sportvorstand Salihamidzic trotz Titel ihren Hut nehmen müssen, bestätigte der FCB am Abend das aus der Bosse. Kahn-Nachfolger wird Jan-Christian Dreesen, der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Ein neuer Sportvorstand wurde noch nicht bekannt gegeben.

SPORT1 fasst die Reaktionen zum Bosse-Beben bei Sky und in der Mixed Zone zusammen:

Thomas Tuchel (Trainer Bayern): „Ich sage gar nichts dazu. Ich weiß es seit gestern, heute wird es in der Kabine bekannt gegeben. Der Hasan hat mich vor acht Wochen angerufen mit Oli Kahn, überredet und überzeugt, dass wir das zusammen machen. Ich habe meine Co Trainer überredet und überzeugt, da ziehen Familien um und so weiter. Sie waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir auf die Reise gehen und dass wir es uns zugetraut haben. Darum muss ich das auch erst verarbeiten.

Über den Zeitpunkt der Verkündung: „Es passt aber zu dieser Saison: Statt zu feiern haben wir das nächste politische Thema.“

Auf die Frage, ob er seineN Weg bei Bayern fortsetzen wird: „Davon gehe ich jetzt mal aus.“

Herbert Hainer (Aufsichtsratsvorsitzender):

... zu Oliver Kahn: „Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen. Wir möchten Oliver Kahn für sein Engagement, seine Ideen und für alles danken, was wir gemeinsam erreicht haben. Er wird immer eine große Persönlichkeit des FC Bayern bleiben. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

... zu Hasan Salihamidzic: „Der Verlauf dieser Saison nach der Winterpause und unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung unserer Mannschaft haben uns dazu bewogen, uns mit Hasan Salihamidžić auf eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zu einigen. Die Entscheidung ist uns schwergefallen. Hasan war seit 2017 an allen unseren nationalen und internationalen Erfolgen an maßgeblicher Stelle beteiligt, darunter der Sieg in der Champions League, sechs Deutsche Meisterschaften, der europäische Supercup und die Klub WM. In einem konstruktiven, respektvollen Gespräch haben Uli Hoeneß und ich Hasan unsere Entscheidung und unsere Gründe mitgeteilt. Im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Hasan Salihamidžić sehr für seine Arbeit, seinen Einsatz und seine Identifikation mit dem FC Bayern bedanken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Er wird ein Freund des FC Bayern bleiben.“

Kahn enthüllt Verbot von Bayern!

Oliver Kahn (Ex-Vorstandsvorsitzender): „Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum 12. mal deutscher Meister werden! Lasst euch feiern!“

Hasan Salihamidzic (Ex-Sportvorstand): „Ich bin stolz, fast sechs Jahre in sportlicher Verantwortung für den FC Bayern gearbeitet zu haben. Ich möchte mich bei allen Spielern, den Trainern, dem gesamten Team hinter der Mannschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Es war eine schöne Reise, die ich gerne fortgesetzt hätte, aber ich respektiere die Entscheidung des Aufsichtsrats. Über allem steht der FC Bayern, und ich wünsche unserer Mannschaft und unseren Fans Zusammenhalt und Erfolg.“

Hamann schimpft nach Aus von Kahn und Brazzo

Dietmar Hamann (Ex-Bayern-Spieler):

Zur Vorab-Meldung der Bosse-Trennung: „Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Ich weiß nicht, wo die herkommt, es muss ja vom Verein kommen. Es gab wohl eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung, wo das beschlossen wurde. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Egal, wer jetzt kommt, die Bayern müssen wirklich aufpassen. Das, was sie jetzt machen, ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen oder auseinanderfallen. Das, was sie heute gemacht haben, mit dieser Mitteilung, ist eine Frechheit.“

Zum Verbot für Kahn, ins Stadion zu kommen: „Wenn einem CEO, der noch federführend ist, untersagt wird, zu kommen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Willkommen beim neuen FC Bayern.“

Zur Zukunft von Thomas Tuchel bei Bayern: „Die Frage wird sein, was er macht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer des FC Bayern ist, sondern sagt: Lass‘ gut sein. Wenn du siehst, wie mit den Leuten umgegangen wird, dann stellt sich die frage: Willst du für so einen Verein arbeiten? Was der Verein die letzten 30, 40 Jahre geleistet hat, die Erfolge sind Wahnsinn. Aber was sie sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben, mit der Krönung heute - da fehlen mir die Worte.“

