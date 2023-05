Stimmen nach Bayerns Titelgewinn - "Für viele Menschen tut es mir ein bisschen leid"

In einem unglaublichen Titelendspurt setzte sich der FC Bayern mit 2:1 in Köln durch , während der BVB im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 aus einem 0:2 nur noch ein 2:2 machte.

... über den Titelgewinn: „Das ist unglaublich, dass ich so eine Meisterschaft erlebe. Da geht es mir langsam kalt den Rücken runter. Wir kassieren den Ausgleich wieder - in einer Manier, die sich die ganze Saison schon durchzieht. Und dann haut der Jamal (Musiala, d. R.) den da unten rein. Da hat der ewig kein Tor gemacht. Da wirst du auch verrückt. Ich glaube, alle die, die sich für Fußball interessieren, haben unterschwellig bestimmt so ein Gefühl, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Und das spreche ich offen aus. Wisst ihr, ich verstehe es, weil unsere Rückrunde ja so chaotisch auf und neben dem Platz war. Weiß der Kuckuck. Aber dieser Moment, der ist trotzdem unglaublich für die Truppe. Und das ist etwas, woran man sich erinnert. Das ist echt Wahnsinn.“