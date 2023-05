Bundesliga: VfL Wolfsburg – Hertha BSC, 1:2 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Jakub Kaminski den VfL Wolfsburg vor 26.775 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Im ersten Durchgang hatte das Heimteam etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Pal Dardai Jessic Ngankam und Suat Serdar vom Feld und brachte Derry Scherhant und Ibrahim Maza ins Spiel. Maza ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Hertha BSC. Mit Patrick Wimmer und Kaminski nahm Niko Kovac in der 66. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Luca Waldschmidt und Kevin Paredes. Marco Richter brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Hertha über die Linie (68.). Niko Kovac wollte den VfL zu einem Ruck bewegen und so sollten Dzenan Pejcinovic und Omar Marmoush eingewechselt für Yannick Gerhardt und Jonas Wind neue Impulse setzen (80.). Die 1:2-Heimniederlage von Wolfsburg war Realität, als Referee Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) die Partie letztendlich abpfiff.