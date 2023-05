Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Pellegrino Matarazzo schickte Robert Skov aufs Feld. Finn Ole Becker blieb in der Kabine. Gleich drei Wechsel nahm die TSG in der 58. Minute vor. Sebastian Rudy, Ozan Kabak und Christoph Baumgartner verließen das Feld für Angelo Stiller, Ermin Bicakcic und Jacob Bruun Larsen. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Tiago Barreiros de Melo Tomas sorgen, dem Sebastian Hoeneß das Vertrauen schenkte (66.). Nach 75 Minuten bejubelten die 47.500 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Hoffenheim durch Ihlas Bebou. Den Freudenjubel des Gasts machte Barreiros de Melo Tomas zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (80.). Letztlich gingen der VfB und die TSG 1899 Hoffenheim mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für Stuttgart verlängert sich die Saison. In der Relegation will das Heimteam für den Klassenerhalt Sorge tragen. Sattelfest war die Defensive des VfB Stuttgart in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht der VfB zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 45:57 da. Die Saisonausbeute von Stuttgart ist mager: Die Bilanz setzt sich aus sieben Erfolgen, zwölf Remis und 15 Pleiten zusammen. Der VfB Stuttgart verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.