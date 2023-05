Anzeige

Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05, 2:2 (0:2) Remis dank „Last-Minute- Süle “

7e56e18ead161e0f96612ce6b83952958af0b763 © undefined

SPORT1

Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05, 2:2 (0:2)

Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich Borussia Dortmund und der 1. FSV Mainz 05 mit einem 2:2-Unentschieden. Weder besiegt noch unterlegen. Der FSV trat gegen den Favoriten Borussia Dortmund an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Das Hinspiel bei den Gästen hatte der BVB schlussendlich mit 2:1 gewonnen.

Andreas Hanche-Olsen brachte Mainz in der 15. Spielminute in Führung. Karim Onisiwo erhöhte für die Mannschaft von Bo Svensson auf 2:0 (24.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Edin Terzic, der noch im ersten Durchgang Marco Reus für Karim Adeyemi brachte (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bei Dortmund kam zu Beginn der zweiten Hälfte Youssoufa Moukoko für Marius Wolf in die Partie. Die Heimmannschaft meldete sich mit dem Anschlusstreffer zurück. Raphael Guerreiro war es, der vor 81.365 Zuschauern Abschlussstärke bewies. Niklas Süle machte dem 1. FSV Mainz 05 kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Der FSV ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Borussia Dortmund noch ein Unentschieden.

Anzeige

Der BVB steht zum Abschluss der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 83:44 belegt, dass es bei Dortmund in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Borussia Dortmund weist mit 22 Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Die letzten Resultate des BVB konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien.