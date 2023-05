Bundesliga: Freiburg verpasst Königsklasse nach 1:2 in Frankfurt - Union jubelt

Traumziel verpasst: Der SC Freiburg hat die historische Qualifikation für die Königsklasse verfehlt. Das Team von Trainer Christian Streich verlor bei Eintracht Frankfurt in der Schlussphase noch mit 1:2 (1:0) und konnte damit nicht mehr an Union Berlin vorbeiziehen . Die viertplatzierten Köpenicker gaben sich im Heimspiel gegen Werder Bremen mit einem 1:0 (0:0)-Sieg keine Blöße.

Eric Dina Embimbe traf in der ersten Minute der Nachspielzeit für die Hessen, die nun sogar die Conference League sicher haben. Den Ausgleich hatte zuvor Randal Kolo Muani (83.) besorgt. Bayer Leverkusen beendete die Saison trotz der Pleite gegen Bochum auf Rang sechs und spielt in der Europa League, weil der VfL Wolfsburg gegen Hertha verlor.

Grifo trifft für Freiburg

Streich hatte im Vorfeld vollen Fokus auf die eigene Partie gefordert, von Zwischenergebnissen in Berlin wollte er nur im Ausnahmefall informiert werden. "Wir müssen in Frankfurt selbst ein tolles Spiel machen", betonte der 57-Jährige, "dann rechnen wir am Ende ab." Und der Sport-Club startete vor 50.500 Zuschauern forsch in sein letztes Saisonspiel, in einer ersten frühen Drangphase zielte Philipp Lienhart (7.) freistehend aus acht Metern zu hoch.