BVB-Drama! Musiala macht Bayern zum Meister

Der FC Bayern hat sich am letzten Spieltag der Bundesliga doch noch zum Meister gekürt. Schalke muss zurück in die 2. Liga.

Der FC Bayern hat sich in einem dramatischen 34. Spieltag doch noch zum Meister gekürt - es ist bereits die 11. Meisterschaft in Folge!

Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel erledigte dank eines späten Treffers von Jamal Musiala ihre Hausaufgaben und setzte sich in Köln mit 2:1 durch.

Zeitgleich kassierte Borussia Dortmund ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 und fiel am Ende doch noch hinter den Dauermeister zurück.

Im Abstiegskampf blieb der FC Schalke 04 nach einem 2:4 in Leipzig auf der Strecke und geht nach nur einem Jahr zurück in die 2. Liga. In die Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga muss der VfB Stuttgart, der gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinauskam