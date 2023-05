Bayern-Meister-Wahnsinn! Musiala schießt FCB zum irren 11. Titel in Serie

Der FC Bayern ist tatsächlich doch wieder Meister! Jamal Musial rettet parallel zum BVB-Patzer einen dramatischen Sieg beim 1. FC Köln - der historische 11. Titel in Serie.

Mit einem höchstdramatischen 2:1 beim 1. FC Köln haben die Münchner ihren historischen 11. Titel in Serie eingefahren. Erst in der 89. Minute erlöste Jamal Musiala den Rekordmeister. Weil Borussia Dortmund parallel gegen Mainz 05 nur 2:2 spielte, bedeutet das die 33. Deutsche Meisterschaft für den FCB.

Bayern war mit zwei Punkten Rückstand in der Tabelle auf Dortmund in den 34. Spieltag gegangen.

Coman befeuert Meister-Traum früh

In Köln befeuerte Kingsley Coman die Meister-Träume der Bayern früh: Schon in der 8. Minute schlug er nach einem Konter eiskalt zu.

Sein Schlenzer ins lange Eck brachte den Rekordmeister 1:0 in Führung - und virtuell auf Platz 1 in der Tabelle.

Parallel fing sich Dortmund gegen Mainz in der 15. und 24. Minute Tore und lag schnell mit 0:2 hinten.

Und während der BVB zwischenzeitlich durch Sébastien Haller noch einen Elfer verschoss(16.), köpfte Thomas Müller in Köln an den Pfosten (19.).

VAR-Drama - Sané-Tor zählt nicht

Bayern hätte sogar schon in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung sorgen können - aber der VAR machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Schiedsrichter Sven Jablonski sah sich die Szene selbst auf dem Bildschirm an und annullierte dann den Treffer. Vertretbare Entscheidung.

Bayern massiv unter Druck

Wie schon so oft in dieser Saison verloren die FCB-Stars den Faden und Köln dominiert auf einmal das Spiel.

Nach einem brandgefährlichen Kopfball von Davie Selke (60.) musste Yann Sommer auf der Linie in höchster Not retten und klatschte den Ball über die Latte. Es passte ins Bild, dass Dortmund nach 69. Minuten durch Raphael Guerreiro auf 1:2 verkürzte.

Rasensprenger mitten im Köln-Angriff

In der 72. Minute wurde es dann komplett absurd: Mitte in einem Angriff der Kölner ging plötzlich die Rasensprenger-Anlage an!