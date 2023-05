Bundesliga: Schalke steigt erneut in die 2. Liga ab

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hat nicht den Klassenerhalt geschafft und muss nach nur einem Jahr wieder den Gang in die 2. Liga antreten. Bei RB Leipzig verlor Schalke mit 2:4 (1:2).

S04 hätte letztlich einen Sieg gebraucht, um mit drei Punkten am VfB Stuttgart vorbei zu springen und die Chance auf den Klassenerhalt noch in der Relegation zu haben.

Knäbel: „Wir müssen die Realität greifen“

Ihm tut es vor allem für seine Mannschaft sehr leid, weil sie eine starke Rückrunde gespielt habe und in der Rückrundentabelle Achter geworden ist. Knäbel guckte zugleich nach vorne: „Wir müssen die Realität greifen und nach vorne schauen. Es wird mit Sicherheit wieder einen Umbruch geben. Schalke 04 wird aber wieder parat sein für die 2. Liga.“

Sein Spieler und Torschütze Yussuf Poulsen sagte nach dem Sieg: „Ein Sieg ist immer nach meinem Geschmack. Wir waren über die 90 Minuten der verdiente Gewinner. Schalke hat das gemacht, was zu erwarten war. Es gab Momente, in denen es hätte kippen können. Die Schalker Fans haben dafür gesorgt, dass das Stadion gebebt hat, großes Lob.“

Poulsen gibt Schalke den Gnadenstoß

Die Partie begann bereits sehr schlecht für die Königsblauen, denn Leipzig ging in der 10. Minute durch Konrad Laimer mit 1:0 in Führung. Nur kurze Zeit später legte der DFB-Pokal-Finalist nach und erhöhte in Person von Christopher Nkunku (18.) auf 2:0.