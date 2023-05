Formel 1: Quali-Krimi in Monaco

Verstappen sichert sich die Pole in Monte Carlo © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Beim Großen Preis von Monaco holt sich Max Verstappen seine dritte Pole in dieser Saison. Hinter dem WM-Führenden gehen Fernando Alonso und Charles Leclerc ins Rennen.

Was für ein Krimi!

Am Ende brennt der Niederländer in seiner letzten Runde mit 1:11.365 Minuten die schnellste Zeit in den Asphalt. Dahinter reiht sich Alonso mit gerade einmal 0.084 Sekunden Rückstand auf Rang zwei ein.