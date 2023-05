3. Liga: Rot-Weiss Essen – SC Verl, 2:2 (1:0)

Für den Führungstreffer von Essen zeichnete Sandro Plechaty verantwortlich (18.). Michel Kniat schickte Vinko Sapina aufs Feld. Joel Grodowski blieb in der Kabine. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Tobias Knost, der von der Bank für Nico Ochojski kam, sollte für neue Impulse bei Verl sorgen (53.). Knost vollendete in der 58. Minute vor 15.597 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Torben Müsel sorgen, dem Christoph Dabrowski das Vertrauen schenkte (64.). Dass der SC Verl in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Torge Paetow, der in der 80. Minute zur Stelle war. Müsel, der in der 87. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Rot-Weiss Essen und Verl pari.