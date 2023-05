3. Liga: SG Dynamo Dresden – VfB Oldenburg, 2:1 (1:1)

Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor VfB Oldenburg 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Die Überraschung blieb aus, sodass der Gast eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte SG Dynamo Dresden einen 3:1-Sieg gefeiert.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Max Wegner sein Team in der 19. Minute. Eine starke Leistung zeigte Ahmet Arslan, der sich mit einem Doppelpack für Dynamo Dresden beim Trainer empfahl (46./87.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Markus Anfang setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jonas Oehmichen und Robin Becker auf den Platz (74.). Gleich drei Wechsel nahm Oldenburg in der 81. Minute vor. Kamer Krasniqi, Robert Zietarski und Wegner verließen das Feld für Marten-Heiko Schmidt, Pascal Richter und Patrick Hasenhüttl. Am Ende verbuchte Dresden gegen die Elf von Trainer Fuat Kilic einen Sieg.