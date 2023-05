3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV 07 Elversberg, 1:2 (0:1)

Die 4.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jannik Rochelt brachte das Team von Horst Steffen bereits in der vierten Minute in Front. Elversberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Sinan Tekerci kam für Semih Sahin – startete SV 07 Elversberg in Durchgang zwei. Für das 1:1 des FC Ingolstadt 04 zeichnete Moussa Doumbouya verantwortlich (49.). Nick Woltemade brachte Elversberg nach 53 Minuten die 2:1-Führung. In der Schlussphase nahm Horst Steffen noch einen Doppelwechsel vor. Für Nick Woltemade und Manuel Feil kamen Valdrin Mustafa und Marcel Correia auf das Feld (76.). Am Ende hieß es für SV 07 Elversberg: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim FCI.