3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg, 3:1 (2:0)

Die 8.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dominik Martinovic brachte den Gastgeber bereits in der siebten Minute in Front. In der 18. Minute brachte Thomas Pledl das Netz für den SV Waldhof Mannheim zum Zappeln. Mit der Führung für Waldhof ging es in die Kabine. In der Pause stellte Torsten Ziegner um und schickte in einem Doppelwechsel Niclas Stierlin und Alaa Bakir für Marvin Knoll und Jonas Michelbrink auf den Rasen. Mit Marco Höger und Marc Schnatterer nahm Christian Neidhart in der 59. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Stefano Russo und Marten Winkler. Für ruhige Verhältnisse sorgte Berkan Taz, als er das 3:0 für Mannheim besorgte (72.). Die Zebras stellten das 1:3 sicher (86.). Schlussendlich verbuchte Waldhof gegen Duisburg einen überzeugenden Heimerfolg.