3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria Köln, 2:1 (2:1) Ein Tor macht den Unterschied

SPORT1

Der FC Viktoria Köln steckte zum Saisonausklang beim 1. FC Saarbrücken eine 1:2-Niederlage ein. Die Ausgangslage sprach für Saarbrücken, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten die Gastgeber vor eigenem Publikum ein 2:0 verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Elf von Rüdiger Ziehl bereits in Front. Marcel Gaus markierte in der ersten Minute die Führung. In der 19. Minute erzielte David Philipp das 1:1 für Viktoria. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kasim Rabihic in der 23. Minute. Nach nur 29 Minuten verließ Luca Marseiler von Vikt. Köln das Feld, Robin Meißner kam in die Partie. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der 1. FC Saarbrücken für sich beanspruchte. Anstelle von Luca Kerber war nach Wiederbeginn Julian Günther-Schmidt für Saarbrücken im Spiel. Mit einem Doppelwechsel wollte der FC Viktoria Köln frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Olaf Janßen Marcel Risse und Seokju Hong für Philipp und André Becker auf den Platz (61.). Olaf Janßen wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Lankford und Simon Stehle eingewechselt für Patrick Sontheimer und Simon Handle neue Impulse setzen (76.). Obwohl dem 1. FC Saarbrücken nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Viktoria zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Das große Potential von Saarbrücken blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit dem 1. FC Saarbrücken zu rechnen sein. Saarbrücken bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass der 1. FC Saarbrücken unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 64:39 dasteht. Mit einer ausgezeichneten Bilanz von 20 Siegen, neun Remis und nur neun Niederlagen beendet Saarbrücken die Saison auf Platz fünf. Der großartige Saisonendspurt des 1. FC Saarbrücken mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte nicht mehr, um nach ganz oben zu kommen. Saarbrücken machte aber deutlich, wo man in der nächsten Spielzeit mitspielen will.