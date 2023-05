Anzeige

3. Liga: VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II, 2:1 (0:0) Joker-Tor Wulff: Osnabrück triumphiert

3. Liga: VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II, 2:1 (0:0)

Der VfL Osnabrück beendete die Saison mit einem 2:1-Erfolg gegen die Reserve von Borussia Dortmund. Hundertprozentig überzeugen konnte Osnabrück dabei jedoch nicht. Enger ging es kaum: Die Gastgeber hatten sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Das 1:0 des BVB II bejubelte Justin Njinmah (48.). Gelesen war die Messe für den VfL Osnabrück noch nicht, als Oliver Wähling und Henry Rorig bei einem Doppelwechsel für Noel Niemann und Omar Haktab Traoré auf das Feld kamen (77.). Bei der Elf von Trainer Tobias Schweinsteiger kam Jannes Wulff für Erik Engelhardt ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Dortmund II schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Ba-Muaka Simakala zum Ausgleich für Osnabrück. Ein später Treffer von Wulff, der in der Schlussphase erfolgreich war (96.), bedeutete die Führung für den VfL Osnabrück. Am Schluss gewann Osnabrück gegen Borussia Dortmund II.

Bald kann Osnabrück dieser Saison die Krone aufsetzen. Denn mit dem erreichten dritten Platz qualifizierte sich der VfL Osnabrück für die Aufstiegsrelegation und hat deshalb die Möglichkeit, die nächste Saison eine Etage höher zu spielen. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten beim VfL Osnabrück in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt Osnabrück auf ein starkes Torverhältnis von 70:49. Im gesamten Saisonverlauf holte der VfL Osnabrück 21 Siege und sieben Remis und musste nur zehn Niederlagen hinnehmen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Osnabrück sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte.