3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Hallescher FC, 1:0 (1:0) Knapper Erfolg für Wiesbaden

Die SV Wehen Wiesbaden siegte mit 1:0 gegen Hallescher FC und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Wiesbaden. Das Hinspiel beider Teams war 3:2 für die Heimmannschaft geendet.

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Bjarke Jacobsen vor 8.126 Zuschauern erfolgreich war. Zur Pause war die SV Wehen Wiesbaden im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der Pause stellte Sreto Ristic um und schickte in einem Doppelwechsel Aaron Herzog und Dominik Steczyk für Tunay Deniz und Sebastian Müller auf den Rasen. Mit Robin Heußer und Benedict Hollerbach nahm Nils Döring in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Emanuel Taffertshofer und John Iredale. Letztendlich hatte Wiesbaden Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Die SV Wehen Wiesbaden bewies in dieser Saison mit dem erreichten vierten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Wiesbaden schritt in dieser Saison mit großer Offensivlust zur Tat und markierte insgesamt 71 Tore. Die SV Wehen Wiesbaden weist mit 21 Siegen, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Zufrieden kann die SV Wehen Wiesbaden mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will Wiesbaden in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.