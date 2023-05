3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FC Erzgebirge Aue, 3:3 (0:1)

Für das erste Tor des FC Erzgebirge Aue war Marvin Stefaniak verantwortlich, der in der 39. Minute das 1:0 besorgte. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Mit einem schnellen Doppelpack (49./50.) zum 2:1 schockte Christoph Fenninger Aue und drehte das Spiel. Gleich drei Wechsel nahm Bayreuth in der 53. Minute vor. Martin Thomann, Luke Hemmerich und Fenninger verließen das Feld für Jann George, Marcel Götz und Cemal Kaymaz. Der FC Erzgebirge Aue stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Linus Rosenlöcher, Maximilian Thiel und Marco Schikora für Kilian Jakob, Omar Sijaric und Sam Schreck auf den Platz. Das muntere Toreschießen vor 3.500 Zuschauern fand mit dem Treffer von Eroll Zejnullahu zum 3:1 in der 79. Minute seine Fortsetzung. Borys Tashchy schlug doppelt zu und glich damit für Aue aus (84./93.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SpVgg Oberfranken Bayreuth und der FC Erzgebirge Aue mit einem Unentschieden.