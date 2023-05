Osnabrück entreißt Wiesbaden direkten Zweitliga-Aufstieg

Der VfL Osnabrück ist mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen.

Der VfL Osnabrück ist mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Niedersachsen gewannen gegen Borussia Dortmund II 2:1 (0:0) und entrissen dem SV Wehen Wiesbaden noch den sicher geglaubten direkten Aufstieg. Die Hessen hatten nach dem 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC bereits auf dem Platz mit den Fans gefeiert, müssen nun aber in die Relegation.