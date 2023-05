Formel 2: Iwasa gewinnt in Monaco und steht wieder vorne

Der japanische Red-Bull-Junior gewann am Samstag das Sprintrennen in Monaco und steht nun wieder knapp vorn. In seinem DAMS-Boliden ließ er auf dem Stadtkurs den Inder Jehan Daruvala (MP Motorsport) und Jak Crawford (Hitech) aus den USA hinter sich.

Iwasa (68 Punkte) führt nun knapp vor dem Franzosen Theo Pourchaire (ART Grand Prix/66) und dem Dänen Frederik Vesti (Prema/64) - dürfte die Position allerdings im Hauptrennen am Sonntag (9.40 Uhr/Sky) schon wieder verlieren. Dann startet Vesti von der Pole Position, Pourchaire geht von Rang drei ins Rennen. Iwasa steht lediglich auf dem neunten Startplatz, Überholmanöver sind in Monaco äußerst selten.

Der Japaner war von Rang zwei in den Sprint gestartet und profitierte bald von einem technischen Problem am Auto des Pole-Setters Isack Hadjar (Frankreich/Hitech). Am Ende stand für Iwasa der dritte Sieg auf der fünften Saisonstation: Er hatte bereits in Dschidda den Sprint gewonnen, in Melbourne entschied er das Hauptrennen für sich.