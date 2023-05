Jan-Lennard Struff verschiebt Training wegen BVB

Große Herausforderung! So rüstet sich die Stadt für BVB-Triumph

Diese Saison ist die Meisterschaft in der Bundesliga hart umkämpft. Der BVB hat die Chance am letzten Spieltag, Meister zu werden. Ein Tennis-Star verschiebt deshalb jetzt sein Training.

Tennis-Star Jan-Lennard Struff hat sein Training wegen des spannenden Finals in der Bundesliga verschoben.

Derzeit ist der 33-Jährige bei den French Open in Paris. Dort trifft er am Sonntag in der ersten Runde auf den Tschechen Jiri Lehecka.