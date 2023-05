Premier League: Erling Haaland erreicht ganz besonderen Meilenstein

So kurios wollen die Inter-Fans Haaland stoppen

Erling Haaland wird in der Premier League zum Spieler der Saison ernannt. Der Superstar von Manchester City ist in England eingeschlagen wie kaum jemand vor ihm.

Der Superstar von Meister Manchester City ist gleich in seiner ersten Saison in England zum Spieler der Saison gewählt worden. Das gab die Liga am Samstag offiziell bekannt - mit den Worten: „Es musste unbedingt er sein“.