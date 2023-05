BVB-Ikone: Nagelsmann-Aus bei Bayern hat Dortmund geholfen

Hat der FC Bayern seinem großen Rivalen Borussia Dortmund mit der Trennung von Julian Nagelsmann unfreiwillig in die Karten gespielt?

Bayern habe in den letzten Jahren „immer wieder Schwierigkeiten“ gehabt, meinte Chapuisat. Schon im Herbst habe der FCB geschwächelt: „Es ist relativ rasch das Gefühl aufgekommen: Oha, die Bayern sind nicht so souverän wie sonst. Dieses Gefühl hat Dortmund beflügelt.“

BVB schon die Schale in der Tasche? Chapuisat warnt

27 Jahre, nachdem er die Schale in den Himmel gereckt hatte, kann der BVB am 34. Spieltag nun wieder den Titel holen. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz am Samstag (15.30 Uhr) wäre der Triumph perfekt und die lange Siegesserie der Bayern (haben zwei Punkte Rückstand) beendet.