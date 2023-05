2. Bundesliga live im TV, Stream: Schafft Hamburger SV den Aufstieg? Wer muss in Relegation?

In der 2. Bundesliga ist der Tag der Entscheidungen gekommen. Im Aufstiegskampf sind die Augen auf den Hamburger SV gerichtet. Am anderen Tabellenkeller müssen noch drei Teams zittern.

In der 2. Bundesliga steht der 34. Spieltag an. Zum Saisonabschluss treten alle 18 Teams gleichzeitig an, angepfiffen wird um 15.30 Uhr. Spannung ist sowohl oben als auch unten garantiert.