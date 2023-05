Die Bundesliga mit Schalke 04, Stuttgart, Bochum, Augsburg und Co. Live im TV, Stream und Ticker

Am 34. Spieltag muss der Verein aus dem Ruhrpott mindestens einen Punkt in Leipzig holen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Um die Klasse noch zu halten, muss Königsblau allerdings auf Schützenhilfe hoffen. Sollten die Schalker in Leipzig gewinnen, dürfen Bochum und Stuttgart ihre Spiele nicht gewinnen. Ein Remis würde Schalke nur helfen, wenn Bochum parallel gegen Leverkusen verliert. Andernfalls steht für den FC Schalke 04 der fünfte Abstieg in der Vereinsgeschichte (nach 1981, 1983, 1988, 2021) fest.

RB Leipzig - FC Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Besiegelt Leverkusen Bochums Schicksal?

In Bochum geht es am Samstag sowohl für den VfL als auch für Leverkusen um wichtige Punkte.

VfL Bochum - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sichert sich der VfB den Klassenerhalt?

Gegen Hoffenheim muss dringend ein Sieg für den Klassenerhalt her, um nicht mehr auf die anderen Spiele angewiesen zu sein. Mit dem 4:1 Sieg in Mainz am 33. Spieltag, haben die Stuttgarter bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, die Klasse zu halten.

In der letzten Saison sicherte der aktuelle Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo, damals noch als Stuttgart-Trainer, dem VfB am letzten Spieltag den Klassenerhalt. In dieser Saison spielt er also am letzten Spieltag mit Hoffenheim gegen sein Ex-Team.