La Liga: Ex-Bayern-Star Lewandowski erhält eigene Dokumentation

Ein ehemaliger Stürmerstar des FC Bayern erhält in der internationalen Streaming-Landschaft eine eigenen Dokumentation. Dabei kommen Stars wie Xavi und Thomas Müller zu Wort.

Unter diesem Titel erscheint bei Streaming-Anbieter Amazon Prime am 15. Juni eine Dokumentation über den polnischen Stürmer, der nach seinem langjährigen Bayern-Engagement aktuell für den FC Barcelona auf Torejagd geht.

„Es war eine neue und interessante Erfahrung für mich. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und die Fragen, die gestellt wurden, haben mich wirklich über mein Leben und meine Karriere nachdenken lassen“, erklärte Lewandowski in der Promotion des Films.

Gestartet in der vierten polnischen Liga hatte sich die Karriere des Robert Lewandowski rasant entwickelt: Statt seines Engagements beim BVB sollte der Stürmer eigentlich nach England wechseln, ein Vulkanausbruch aus Island verhinderte diesen Transfer jedoch - und Lewandowski schloss sich doch noch den Dortmundern an, 2014 wechselte er dann zum FC Bayern.

Lewandowski mit fünf Toren in neun Minuten

Mit fünf Toren in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg machte er sich in der Bundesliga unsterblich. Auch ehemalige Teamkollegen wie Thomas Müller, Mats Hummels oder Manuel Neuer nehmen in der Dokumentation Stellung zum Polen. Insgesamt durfte der Pole zehn deutsche Meisterschaften feiern, auch ein Champions-League-Titel steht zu Buche.