WWE SmackDown: Der größte Star der Liga lässt mächtig aufhorchen

Beim letzten WWE Friday Night SmackDown vor Night of Champions erreichen die Spannungen in Roman Reigns‘ Bloodline einen neuen Höhepunkt.

WWE SmackDown: Neue Spannungen in der Bloodline

Reigns und sein Neffe Solo Sikoa fordern bei Night of Champions heute Abend Kevin Owens und Sami Zayn, die Sikoas älteren Brüdern Jimmy und Jey Uso bei WrestleMania im April die Tag-Team-Titel abgenommen und damit aus der Gruppierung Bloodline herausgelöst haben.

Dass die Usos darüber bei ihrem „Tribal Chief“ in Ungnade gefallen sind, ist seitdem der rote Faden - nun hat die Spannung eine neue Ebene erreicht.

Am Ende von SmackDown (vergangene Woche in den USA voraufgezeichnet) war eigentlich eine Konfrontation zwischen Reigns und Sikoa sowie Zayn und Owens in der „K.O. Show“ von Letzterem angekündigt - die sich dann etwas anders entwickelte.