Bühl hofft auf gemeinsame Bayern-Meisterfeier

Nationalspielerin Klara Bühl hofft auf eine gemeinsame Meisterfeier am Marienplatz mit den Männern von Bayern München am Sonntag. "Wir glauben an die Jungs und drücken ihnen die Daumen, damit wir zusammen auf dem Balkon stehen können", sagte die Bayern-Angreiferin mit Blick auf das Saisonfinale bei den Männern am Samstag: "Es wäre ein Traum, mit den Fans am Marienplatz zu feiern."