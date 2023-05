European Darts Grand Prix 2023: Clemens macht Schindler-Duell klar

Beim European Darts Grand Prix löst Gabriel Clemens das Ticket für ein Traumduell. Auch Pascal Rupprecht schafft den Sprung in die zweite Runde. Für drei andere Deutsche ist das Turnier jedoch schon wieder vorbei.

Im Glaspalast in Sindelfingen stehen sich am Samstagabend (ab 21.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Gabriel Clemens und Martin Schindler gegenüber. Möglich machte der „German Giant“ dieses Aufeinandertreffen mit seinem 6:4-Sieg gegen Lee Evans im letzten Duell am Freitag.