Formel 1: Überraschung in Monaco! Vettel wieder in der Boxengasse

Sollten sich manche Fans nun aber bereits Hoffnung auf ein Comeback des 35-Jährigen in der Formel 1 machen, erteilte Vettel diesen umgehend eine Abfuhr. „Ich habe es schon vermisst, aber ich bin nicht hier bei der Formel 1, weil ich es vermisst habe“, erklärte er via Bild und fügte hinzu: „Ich bin hier auf Einladung von Stefano (Domenicali, Anm. d. Red.) .“

In seinem Leben als Formel-1-Rentner hat er sich bereits gut eingerichtet. „Mir geht es sehr gut, die Zeit mit meiner Familie ist sehr schön. Aber sie vergeht wie im Flug“, sagte er. Ebenso, wie die Zeit in Monaco: Zum Qualifying am Samstag oder dem Rennen am Sonntag wird er nicht mehr an der Strecke weilen.