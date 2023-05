Vorfreude in Heidenheim: "Wie vor dem Heiraten"

Für Sanwald die Konsequenz einer überragenden Saison. "Wenn wir in Regensburg gewinnen, haben wir 67 Punkte. Dann hat man es sowas von verdient, in der Bundesliga zu spielen", sagte er. Über Nörgler, die sich lieber vermeintliche Weltvereine wie den Hamburger SV für die Strahlkraft der Bundesliga wünschen, kann Sanwald nur "schmunzeln".

Heidenheim will Vorsprung retten

Heidenheim geht mit einem Punkt Vorsprung auf den HSV in den letzten Spieltag, der Ex-Meister spielt am Sonntag parallel bei Schlusslicht SV Sandhausen. Sanwald will sich den direkten Aufstieg nicht mehr nehmen lassen, anders als 2020 soll es nicht in die Relegation gehen. Damals hatte der 1. FC gegen Werder Bremen verloren.