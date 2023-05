Königsetappe: Kämna rutscht ab - Thomas besteht Härtetest

Auf der Königsetappe des 106. Giro d‘Italia verliert der deutsche Radprofi Lennard Kämna spät im Finale den Anschluss an die Spitze.

Lennard Kämna ist beim Showdown der Top-Favoriten trotz größter Anstrengungen an seine Grenzen gestoßen. Auf der Königsetappe des 106. Giro d‘Italia verlor der deutsche Radprofi spät im Finale den Anschluss an die Spitze um den Gesamtführenden Geraint Thomas im Rosa Trikot.

Der Tagessieger beim Ritt über fünf schwere Anstiege mit dem großen Finale an den Drei Zinnen in den Dolomiten kam aus einer Fluchtgruppe. Der Kolumbianer Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) schob sich im Finale am Kanadier Derek Gee (Israel-Premier Tech) vorbei.