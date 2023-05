Han-Aus im WM-Viertelfinale: Alle DTTB-Aktiven ausgeschieden

Durch das Aus der Weltranglistenzehnten Ying Han findet bei der Tischtennis-WM in Durban das Finalwochenende ohne Aktive aus Deutschland statt.

Durch den Viertelfinal-K.o. für die Tischtennis-Weltranglistenzehnte Ying Han findet bei der WM in Durban das Finalwochenende ohne Aktive aus Deutschland statt. Europe-Top-16-Siegerin Han unterlag im Kampf um eine Medaille der chinesischen Weltranglistenersten Sun Yingsha 0:4 (6:11, 8:11, 6:11, 5:11) und schied damit als letzter Trumpf des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Südafrika aus.

Das deutsche Team bringt damit die Bronzemedaille für das Doppel Patrick Franziska/Dimitrij Ovtcharov nach Hause mit. Das neuformierte Duo hatte vor Hans dritter Niederlage gegen Sun bei Großereignissen in Serie mit 2:3 (7:11, 11:5, 11:8, 9:11, 5:11) im Halbfinale gegen die südkoreanischen WM-Zweiten Jang Woojin/Lim Jonghoon verloren.

Abwehrspezialistin Han war gegen Sun beinahe erwartungsgemäß chancenlos. Die Nummer eins der Welt, die für die 40 Jahre alte DTTB-Spitzenspielerin wie schon 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio und danach bei der WM in Houston die Endstation bedeutete, erwies sich in praktisch allen Belangen als überlegen.