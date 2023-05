Titeltraum von Franziska/Ovtcharov im WM-Halbfinale geplatzt

Für das Tischtennis-Doppel Patrick Franziska/Dimitrij Ovtcharov ist in Durban der Traum von Deutschlands erstem WM-Gold seit 32 Jahren geplatzt. Das neuformierte Duo verlor nach seinem überraschenden Siegeszug im Halbfinale gegen die südkoreanischen WM-Zweiten Jang Woojin/Lim Jonghoon trotz einer 2:1-Satzführung mit 2:3 (7:11, 11:5, 11:8, 9:11, 5:11) und muss sich mit Bronze begnügen.

In der Heimat bezeichnete Deutschlands verletzt ausgefallener Topstar Timo Boll das Ende aller Hoffnungen seiner Freunde auf einen Sensationserfolg als "sehr ärgerlich". Für den 40-Jährigen war "die Anti-Serie im fünften Satz", als die Asiaten ein 3:4 in ein 9:4 drehten, entscheidend: "Ohne wäre wirklich sogar noch mehr drin gewesen, weil Franz und Dima ein sehr gefährliches Spiel und viel Durchschlagskraft haben. Es ist superschade."

Nach dem Aus des Doppels war die Weltranglistenzehnte Ying Han im Einzel-Viertelfinale am späteren Freitagnachmittag der letzte Trumpf des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Südafrika. Die 40-Jährige fordert Chinas Weltranglistenerste Sun Yingsha heraus.

Durch das Aus für die Mannschafts-Olympiazweiten Franziska und Ovtcharov, die aufgrund von Bolls Verletzungsausfalls als Verlegenheitsdoppel gebildet wurden und vor Durban nur einmal bei den German Open 2020 in Magdeburg zusammen gespielt hatten, geht das Warten auf den ersten WM-Titel seit 1989 weiter. Damals hatte der legendäre Triumph des heutigen Bundestrainers Jörg Roßkopf in Dortmund mit Steffen Fetzner ebenfalls im Doppel das bislang einzige WM-Gold in der Nachkriegsgeschichte bedeutet.