Sabalenka mit Verständnis für Ukrainerin Kostjuk

Aryna Sabalenka hat vor dem Start der French Open Verständnis für die ablehnende Haltung ihrer ukrainischen Erstrundengegnerin Marta Kostjuk gegenüber russischen und belarussischen Tennisspielerinnen gezeigt. „Es ist okay, wenn sie mich hasst“, sagte die Australian-Open-Siegerin aus Belarus am Freitag.

"Wenn ich könnte, würde ich den Krieg beenden", sagte die Weltranglistenzweite Sabalenka, die in Roland Garros zu den Favoritinnen auf den Titel zählt, und führte in Bezug auf Ukrainerinnen auf der Tour aus: "Was den Handshake angeht, kann ich sie irgendwie verstehen." Zuletzt hatte auch Anhelina Kalinina in Rom der Russin Weronika Kudermetowa den Handschlag verweigert.