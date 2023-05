Everest, Lhotse, Nuptse: US-Bergsteiger mit "Triple Crown"

Der Gipfel des Mount Everest liegt in 8849 Metern Höhe © AFP/SID/SEBASTIEN BERGER

Garrett Madison (44) bewältige mit seinen drei Sherpas am Donnerstag den Lhotse (8516 m), tags zuvor hatte er den Gipfel des Everest (8849) erreicht.

Ein US-Amerikaner hat den Mount Everest und zwei Nachbargipfel des höchsten Berges der Welt innerhalb einer Saison erklommen und damit die seltene „Triple Crown“ geholt. Garrett Madison (44) bewältige mit seinen drei nepalesischen Sherpas am Donnerstag den Lhotse (8516 m), tags zuvor hatte er den Gipfel des Everest (8849) erreicht, bereits am 8. Mai den des Nuptse (7861).

Zuvor war dies lediglich dem britischen Bergsteiger Kenton Cool 2013 mit seinem Team gelungen. Derweil wurde bekannt, dass der Everest in diesem Jahr sein zwölftes Opfer forderte. Ein Kanadier starb bei einer Expedition, drei Personen werden vermisst. Der 64-Jährige erkrankte in der "Todeszone" über 8000 m.

Im Schnitt sterben im Frühjahr fünf Bergsteiger am Everest. In diesem Jahr ist die Zahl schon mehr als doppelt so hoch. Nepal hat 2023 bislang 478 "Eintrittskarten" für die Besteigung vergeben und eine Rekordmarke aufgestellt.