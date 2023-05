Schalke 04 winkt zusätzlicher Geldregen - Malick Thiaw sei Dank!

In der Bundesliga muss Schalke 04 weiter um den Klassenerhalt bangen. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit könnte die Kasse der Königsblauen aber bald klingeln.

Dort könnte AC Mailand am Wochenende bei Juventus einen großen Schritt in Richtung direkter Champions-League-Qualifikation machen. Die Rossoneri, bei denen der Ex-Schalker Malick Thiaw spielt, stehen zurzeit mit drei Punkten Vorsprung auf Atalanta Bergamo auf dem vierten Platz der Serie A, der für die kommende Saison zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.