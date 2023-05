Kovac fordert Wolfsburger Sieg gegen Absteiger Hertha BSC

"Wir sind ganz klar in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Coach der Norddeutschen am Freitag.

Beim Bundesliga-Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Absteiger Hertha BSC fordert Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg einen Erfolg gegen den Tabellenletzten. "Wir sind ganz klar in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Coach der Norddeutschen am Freitag. In der Hinserie hatten sich die Wölfe mit 5:0 in Berlin durchgesetzt.