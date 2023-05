3x3-WM: Brunckhorst und Greinacher fahren zweigleisig

Die Basketball-Nationalspielerinnen Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher fahren in diesem Sommer zweigleisig. Beide stehen wie im Vorjahr im Aufgebot für die 3x3-WM und unterbrechen für das Turnier in Wien (30. Mai bis 5. Juni) die Vorbereitung auf die EM in der "klassischen" Variante. Die EuroBasket in Israel und Slowenien findet vom 15. bis 25. Juni statt.